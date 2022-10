Stage de cuisine : « cuisiner autrement pour les fêtes de Noël »

Stage de cuisine : « cuisiner autrement pour les fêtes de Noël », 11 décembre 2022, . Stage de cuisine : « cuisiner autrement pour les fêtes de Noël »



2022-12-11 – 2022-12-11 80 80 80 Hélène vous propose de cuisiner différemment pour les fêtes de Noël au cours d’un stage. Hélène vous propose de cuisiner différemment pour les fêtes de Noël au cours d’un stage. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville