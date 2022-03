Stage de croquis en Val de Sèvre Saint-André-sur-Sèvre, 11 juin 2022, Saint-André-sur-Sèvre.

Stage de croquis en Val de Sèvre Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-12 17:00:00 Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres Saint-André-sur-Sèvre

EUR 100 En croquant le patrimoine naturel et historique du bocage, Nicolas Ménard de Cours Judelle va vous familiarisez avec le dessin d’observation.

Le but de ce week-end est de bien assimiler les bases du dessin.

Au menu : arbres têtards, rocher granitique et bien sûr, le très beau château de Saint Mesmin…

Alors à vos crayons!

+33 6 68 19 13 27

