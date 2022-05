Stage de croquis cuisine Le Bouyssou Le Bouyssou Catégories d’évènement: Le Bouyssou

Lot

Stage de croquis cuisine Le Bouyssou, 3 juin 2022, Le Bouyssou.

2022-06-03 05:00:00 – 2022-06-03 23:00:00

279 EUR
Dessiner, préparer, déguster la cuisine italienne
Stage de peinture et de cuisine
En matinée, cours de dessin et de croquis, ballade autour du village, pique-nique suivant la météo. Après-midi en cuisine. Le soir, dégustation conviviale du repas préparé par les stagiaires.

Le Bouyssou

