2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 16:30:00 16:30:00

Reillanne Alpes de Haute-Provence Reillanne EUR 90 100 Stage de croisements de danses, flamenca, africaine et contemporaine, trois intervenantes La Fabia (Marseille) Helene Gordon (Marseille) Frédérique Favre (Reillanne). Le samedi soir un concert de bols tibétains Franz Nieler cietemoi@gmail.com +33 6 60 69 38 67 http://compagnie-temoi.com/ Reillanne

