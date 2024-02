STAGE DE CROCHET DE LUNÉVILLE AVEC CÉLINE LEPAGE Rue Hoche Malicorne-sur-Sarthe, samedi 6 avril 2024.

STAGE DE CROCHET DE LUNÉVILLE AVEC CÉLINE LEPAGE Rue Hoche Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Festival international de la broderie d’art

Créations uniques et colorées, contemporaines, réalisées au crochet de Lunéville et à l’aiguille sur du lin ou des tissus de récupération. « Complicité, tandis que mes mains évoluent sur l’ouvrage mon esprit vagabonde… Synchronisme entre l’imaginaire et la technique. » Ce cours reste une initiation, l’élève ne repart pas avec une création.

2 élèves max.

Durée 2 h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-06 15:00:00

Rue Hoche Restaurant scolaire

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire info@valleedelasarthe.fr

L’événement STAGE DE CROCHET DE LUNÉVILLE AVEC CÉLINE LEPAGE Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire