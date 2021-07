Brest Le Maquis Brest, Finistère Stage de création pluridisciplinaire Le Maquis Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Stage de création pluridisciplinaire Le Maquis, 16 août 2021, Brest. Stage de création pluridisciplinaire

du lundi 16 août au samedi 28 août à Le Maquis

Expérimenter, chercher et travailler ensemble à créer une forme théâtrale pluridisciplinaire en deux semaines c’est le projet ambitieux proposé par la compagnie Ancrage Théâtre à tou·te·s les jeunes de moins de 25 ans ayant une pratique ou une envie artistique. Après une année de difficultés, de fermetures, il est grand temps de rallumer nos rêves ! En travaillant autour du théâtre physique et du travail du mouvement, chacun·e trouvera sa place avec bienveillance et ouverture pour pouvoir créer ensemble ! Ouvert aux 15-25 ans ayant une pratique ou une curiosité artistique. Informations et réservation : [contact@ancragetheatre.fr](mailto:contact@ancragetheatre.fr)

30€ les 2 semaines.

Du 16 au 28 août, Florent Le Doaré (compagnie Ancrage Théâtre) propose un stage de création pluridisciplinaire au Maquis, ouvert aux personnes de moins de 25 ans ayant une curiosité artistique. Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T17:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Maquis Adresse 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Ville Brest lieuville Le Maquis Brest