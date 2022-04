STAGE DE CRÉATION ET D’IMPRESSION ARTISANALE Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

STAGE DE CRÉATION ET D’IMPRESSION ARTISANALE Parthenay, 7 mai 2022, Parthenay. STAGE DE CRÉATION ET D’IMPRESSION ARTISANALE MAISON DE LA VIERGE NOIRE 3 Rue du Château Parthenay

2022-05-07 – 2022-05-07 MAISON DE LA VIERGE NOIRE 3 Rue du Château

Parthenay Deux-Sèvres EUR 40 Les 7 et 8 Mai, Hugo Boudin vous propose des ateliers artisanaux à la maison de la Vierge Noire, à Parthenay. Au programme, 3 ateliers au choix :

– Sérigraphie

– Cyanotype

MAISON DE LA VIERGE NOIRE 3 Rue du Château Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

