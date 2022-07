Stage de création d’un roman graphique

Stage de création d’un roman graphique, 12 juillet 2022, . Stage de création d’un roman graphique



2022-07-12 – 2022-07-13 Les 12 et 13 juillet, venez vous initier à la réalisation d’un roman graphique à Vouziers avec Christophe Gaillard, artiste plasticien.Inscription auprès de l’équipe de la bibliothèque.Tél : 03.24.71.64.93A partir de 9 ans.Animation gratuite. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville