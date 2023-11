Stage de création de jeu vidéo decembre Espace Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Stage de création de jeu vidéo decembre
Espace Jemmapes Paris, 26 décembre 2023, Paris.
Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023

mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 13h00

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu'à 12 ans.

Vous aimez les jeux vidéo ? Pourquoi ne pas découvrir la base de leur création. Ouvrez-vous à un nouveau monde de réflexion et d’invention. En concevant votre propre jeux, vous développerez les aventures de vos propres personnages : monstres, objets, labyrinthes, quêtes, énigmes ou même poulets seront au rendez-vous. Notre atelier offre une sensibilisation à la logique de programmation appliquée aux jeux vidéo.

Animé par Kévin Robin (Association Cogito). Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-de-creation-de-jeux-video-hiver

