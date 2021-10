Paris Centre Paris Anim' Jemmapes île de France, Paris STAGE DE CRÉATION DE JEU VIDÉO Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE DE CRÉATION DE JEU VIDÉO Centre Paris Anim’ Jemmapes, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 13h

Animé par Kévin Robin (Association COGITO). Viens intégrer notre équipe du stage 2021 de création de jeu vidéo en utilisant les outils de la plateforme RPG Maker. Mission “Sauver NOËL !” : une grande quête, une armada de héros, des pièges, des bonbon et… un renne déviant (?!!) seront au programme de SANTA QUEST… Une sensibilisation à la logique de programmation appliquée aux jeux vidéo, un monde de réflexion et d’invention. Un stage proposé pour les enfants entre 8 et 12 ans. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010

7 : Château-Landon (405m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (443m)

Contact :Centre Paris Anim’ Jemmapes 0148033322 info-ej@crl10.net http://www.crl10.net 0148033322 info-ej@crl10.net Animations -> Stage Ados;Geek;Enfants

