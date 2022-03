Stage de création de cirque à partir de 7 ans Guilvinec, 19 avril 2022, Guilvinec.

Stage de création de cirque à partir de 7 ans Rue du gymnase Gymnase Berrou Guilvinec

2022-04-19 13:30:00 – 2022-04-23 16:30:00 Rue du gymnase Gymnase Berrou

Guilvinec Finistère Guilvinec

Stage de pratique pour mettre en commun ses idées, ses talents et sa technique de cirque pour créer des numéros individuels ou collectifs.

En plus de la motricité, nous développerons l’imaginaire et la créativité en vu d’une représentation à la fin du stage, le vendredi 22 avril à 16h30.

Pas d’inscription à la séance.

Proposé par l’école de cirque Naphtaline.

association.naphtaline@laposte.net

dernière mise à jour : 2022-03-23