Branne Gironde Branne Stage de création de chansons à Branne pour tous les élèves à partir de 10 ans.

Avec la participation exceptionnelle de Flore Chaval. Animé par Kévin Castagna.

Du 19 au 21 avril : de 9h à 12h

Le 22 avril : de 9h à 12h et 14h à 17h.

Coût du stage : 40 €

Concert de présentation des chansons avec kévin Castagna le 7 mai.

Branne

Branne Gironde