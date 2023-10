Stage de création chorégraphique Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant

48,75 € (+ 5 € en cas de première inscription)

Alors, on danse ?!!

La danse en groupe, pour danser n’importe-où.

Trois pas de base… et autres mouvements, pour tous et à tout âge, sur des musiques diverses :

Michel Jackson, Madonna, Mahe Stephen… au choix !

On commence doucement, et allez, hop !

On est dans la danse !!

Entre les moments d’apprentissages et les entraînements, se dévoilent les bienfaits de la pratique d’une danse collective : révéler les talents, prendre du plaisir, éprouver le partage, la motivation et la coordination du groupe, s’enrichir de la personnalité de chacun, etc.

Des vêtements confortables pour bouger : chaussettes ou baskets légères bienvenues.

Animé par Carolina Boselli.

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-choregraphique-automne

