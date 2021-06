Sainte-Gemmes-le-Robert Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne, Sainte-Gemmes-le-Robert STAGE DE COUTURE ZÉRO DÉCHET – OREVD’ART Sainte-Gemmes-le-Robert Sainte-Gemmes-le-Robert Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Gemmes-le-Robert

STAGE DE COUTURE ZÉRO DÉCHET – OREVD'ART 2021-07-02

Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne Sainte-Gemmes-le-Robert EUR 55 55 Venez avec un vêtement ou autre pour le transformer en un projet que vous avez visualisé tout d’abord. Sinon le projet peut être réfléchi sur place que l’on façonnera et customisera. Nous ferons une petite pause de 20 mins car 4 h ça paraît long mais en faite ça passe vite.

Ce stage zéro déchet dure entre 3 et 4 h pour apprendre à recycler pour éviter de ne plus jeter au maximum. orevdart@gmail.com +33 6 84 40 80 29

