Stage de couture Rioz Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rioz

Stage de couture Rioz, 4 janvier 2023, Rioz Rioz. Stage de couture Foyer rural Rioz Haute-Saône

2023-01-04 18:00:00 – 2023-03-29 20:00:00 Rioz

Haute-Saône Rioz Stage de couture au foyer rural de Rioz plusieurs mercredi de 18h à 20h.

Du mercredi 4 janvier au mercredi 1er février et/ou du mercredi 1er mars au mercredi 29 mars 2023.

40€ le stage ou 49€ pour les non adhérents au foyer rural de Rioz.

Stage pour initié ou confirmé avec Caroline Cayeux.

Inscriptions par mail jusqu’au 23 décembre 2023. secretariat@foyer-rural-rioz.fr +33 3 84 91 83 11 Rioz

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Rioz Autres Lieu Rioz Adresse Foyer rural Rioz Haute-Saône Ville Rioz Rioz lieuville Rioz Departement Haute-Saône

Rioz Rioz Rioz Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioz-rioz/

Stage de couture Rioz 2023-01-04 was last modified: by Stage de couture Rioz Rioz 4 janvier 2023 Foyer rural Rioz Haute-Saône Haute-Saône Rioz Rioz Haute-Saône

Rioz Rioz Haute-Saône