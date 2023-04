Stage de couture Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de couture Centre Paris Anim’ Mercoeur, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Tarif stage : 24 € Information, en cas de non quota atteint, le stage est annulé. Apprendre les bases de la couture et ses différents points de façon ludique afin de réaliser deux projets dans les tissus de son choix. Ce stage permettra d’accompagner pas à pas votre enfant dans l’apprentissage de la couture. Ce dernier pourra découvrir les différentes étapes de confection et réaliser : – Une pochette fourre-tout décorée : patron, coupe, décor, passage d’un ruban dans un ourlet, couture à la main, couture en machine – Un tablier avec 3 poches plaquées : plis plats, couture à la main, couture en machine. Stage encadré par Marie. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/stages-de-vacances-dhiver-du-lundi-20-fev-au-vendredi-3-mars/ 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr

Association MJC Paris-Mercoeur/web Stage de couture pour enfants

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mercoeur Adresse 4 rue mercoeur Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mercoeur Paris

Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de couture Centre Paris Anim’ Mercoeur 2023-04-24 was last modified: by Stage de couture Centre Paris Anim’ Mercoeur Centre Paris Anim' Mercoeur 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris

Paris Paris