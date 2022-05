Stage de Course d’Orientation du SIUAPS forêt de rennes Liffré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vous êtes plutôt déboussolé, ou du genre à ne pas perdre le nord? Quelque soit votre profil, venez tester ou vous perfectionner dans l’activité course d’orientation en forêt de Rennes! **Stage sur 2 jours** avec des entrainements le matin et l’après-midi. Le déplacement se fera par vos propres moyens. Possibilité de trouver des **covoiturages** en utilisant le forum sur l’espace SIUAPS du stage. Pour les repas, un pique-nique est à prévoir par les stagiaires Ce stage est **gratuit**, ouvert aux étudiants comme aux personnels de l’université. **30 places!** **Le programme :** · VENDREDI 20 mai : o Matin : rdv à 10h au [rond-point du Grand Bat](https://www.google.com/maps/place/48%C2%B012’28.4%22N+1%C2%B032’42.5%22W/@48.207886,-1.5473347,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x480edac0ab230f9d:0x556b4984d7db1b70!2sRuisseau+du+Grand+Bat!3b1!8m2!3d48.2138739!4d-1.550118!3m5!1s0x0:0x12b34f88120585cb!7e2!8m2!3d48.2078863!4d-1.5451465). à parcours CAPEPS (Sud de la carte) o Après-midi : même lieu à parcours multi techniques (corridor, carte blanche) · SAMEDI 21 mai : o Matin : rdv à 10h à Mi-forêt à Liffré à 3 types de parcours (Facile à VERT/BLEU ; Moyen à ROUGE ; Difficile à NOIR) au Sud de la carte (Ecures) o Après-midi : même lieu à parcours Capeps au Nord de la carte (Maffrais) Inscriptions sur le site [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) **Matériel à prévoir**: chaussures à crampons ; tenue de sport (prévoir un pantalon ou des guêtres) , boussole (possibilité de prêt) ; montre (indispensable)

gratuit, sur inscription. Ouvert aux étudiants et personnels de l’université

Les 20 et 21 mai, en forêt de Rennes

