Stage de coöperation Moulin Saint-Gilles Binic-Étables-sur-Mer, vendredi 21 juin 2024.

Stage de coöperation Moulin Saint-Gilles Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Sylvain de la coopérative des possibles propose des stages à Binic, sur le sujet de l’intelligence collective. D’une durée d’une à trois journées, ces stages vous permettront (re)découvrir l’intelligence collective de manière ludique et pédagogique puisque ce sera aussi l’occasion de discuter de la place du cadre dans le collectif, des rôles et mandats et aussi de la dynamique de groupe. Bref, si vous voulez vous amuser et réveiller le ou la coopérateur.trice qui sommeille en vous, n’hésitez pas s’inscrire : https://www.facilitic.org/stage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 08:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Moulin Saint-Gilles Coopérative des possibles

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne contact@facilitic.org.

