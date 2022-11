Stage de construction d’un « Vélomixer », 16 juin 2023, .

Stage de construction d’un « Vélomixer »



2023-06-16 08:00:00 08:00:00 – 2023-06-18 18:00:00 18:00:00

Durant ces trois jours, nous verrons comment concevoir un Vélomixer à partir d’un mixer, de vélos et d’autres matériaux recyclés.

Nous détaillerons le principe de fonctionnement et discuterons de la réalisation d’autres outils actionnés par la force des mollets (scie, génératrice, perceuse …)

Dans la limite du temps nécessaire à la fabrication des Vélomixers et des éléments disponibles, ceux qui le souhaitent pourront fabriquer le leur.

N’hésitez pas à apportez de vieux mixer et vélos !

La fabrication permettra à ceux qui n’ont jamais travaillé le métal de découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner.

Les outils utilisés sont : postes à souder à l’arc à shunt et inverter, disqueuses, meuleuses d’angle, équipements de protection, scie, perceuse…

Vous pouvez amener vos propres outils si vous souhaitez vous exercer avec.

Des parties théoriques alternent avec la fabrication.

Elles permettront d’aborder les points suivants : augmentation de la vitesse de rotation en fonction du diamètre des poulies, puissance, énergie…

