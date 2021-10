Guilvinec Guilvinec Finistère, Guilvinec Stage de confection de crêpes Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Stage de confection de crêpes Guilvinec, 2 novembre 2021, Guilvinec. Stage de confection de crêpes 2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-03 17:00:00 Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs et de la Culture

Mari-Elen vous propose de découvrir et partager les secrets des meilleures recettes des fameuses crêpes bigoudènes et des authentiques kouigns, véritables joyaux de nos tables gourmandes. A vos tabliers ! Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire.

