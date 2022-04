Stage de communication non violente incarnée par le jeu du clown Cremps, 12 juillet 2022, Cremps.

Stage de communication non violente incarnée par le jeu du clown

2022-07-12 09:15:00 – 2022-07-15 12:30:00 Salle intergénérationnelle Le Bourg

Cremps Lot Cremps

510 EUR 510 Animation : Pascale Faivre, formatrice CNV certifiée, professeur de Yoga et Claude Broche, clown,

thérapeute, formateur en expression de soi et développement personnel par la voie théâtrale.

Inscription obligatoire.

Hébergement et restauration possibles à petit prix (si inscription rapide)

“Cessez de jouer gentil, jouez vrai!”

Ce stage de quatre jours vous apprendra à communiquer sans conflit, dans le dialogue et le respect des différences.

Comment se faire entendre, tout en respectant vraiment ses contradicteurs ? Comment écouter, vraiment, accueillir l’autre dans sa différence, sans se perdre ? Dans notre relation aux autres, la CNV nous invite à parler de nos émotions et de nos besoins pour aller vers la satisfaction de ceux-ci. Mais cette aptitude de parole est très dépendante de notre capacité à sentir et à ressentir. C’est pourquoi, ici, en appui de l’apport de la CNV, nous inviterons le clown de théâtre, car le clown est un personnage caractérisé par sa sensibilité et la transparence de ses états émotionnels.

Le jeu de clown est un jeu où l’acteur est invité à autoriser ses émotions et à s’en amuser. Ce jeu est un guide efficace pour nous réapproprier nos sens et nos émotions sans nous y confondre, condition pour parler juste et en vérité.

De plus, sur ce chemin d’embûches, qu’est celui de la vie et de la parole juste (affirmée et bienveillante), quoi de mieux que l’humour, cette distance de soi à soi qui fonde notre existence, notre humanité ? Le clown est un personnage universel et intemporel qui nous amènera au pas de côté requis pour être dans la vérité de la relation et se donner joyeusement la main.

+33 6 24 58 57 99

Salle intergénérationnelle Le Bourg Cremps

