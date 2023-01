Stage de comédie musicale 11 rue de la Nativité, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h00 à 18h30

. payant

Plein tarif : 250 euros Tarif famille à partir de 2 enfants : 210 euros

A deux pas du parc de Bercy, la muse en Zik, vous propose un stage de comédie musicale pour vos enfants de 7-10 ans et 11-14 ans. Ingénieuse alternative aux centres de loisirs, notre stage a pour objectif de préparer un spectacle en cinq jours en partageant tout le plaisir et l’amusement qu’offrent le chant, la danse et le théâtre.

Au programme, du chant, de la danse et du théâtre .

Il était une fois …

Que feraient le Chat Botté et le Petit Poucet s’ils se rencontraient ?

Le Petit Chaperon Rouge et Marraine la bonne fée seraient-elles amies ?

Barbe bleu et Peau d’Ane n’ont-ils pas plein de points communs malgré tout ?

Et au centre de tous ces personnages hauts en couleur : Charles Perrault !

Venez explorer le chant, la danse et le théâtre dans cette nouvelle histoire du 20 au 24 février.

Après 3 stages à succès en juillet dernier et à la Toussaint, Alice et Léa, issues de l’Ecole de Comédie Musicale de Paris, et Céline animeront le stage et ont imaginé un stage pluridisciplinaire , afin de transmettre tout le plaisir et l’amusement qu’offrent le théâtre, le chant et la danse.

De 9h à 18h30, du lundi au vendredi, les enfants aborderont ces trois arts de la scène sous forme d’ateliers.

Ces ateliers mèneront à un petit spectacle écrit et mis en scène par Léa et Alice.

La représentation aura lieu le vendredi 24 février à 18H !

Le matin, après un échauffement collectif sous forme de jeux, relaxation ou de réveil corporel, les enfants se séparent en deux groupes : 7-10 ans et 11-14 ans. L’un va danser avec Léa et l’autre chanter avec Alice.

En danse, Léa leur apprendra une chorégraphie, et ils chanteront avec Alice plusieurs chœurs. Certaines fois il faudra même chanter en dansant ! Après le déjeuner, un temps calme est prévu. Contes, jeux, relaxation c’est le moment détente ! L’après- midi est consacrée au théâtre ! Vers 16H, sortie au parc de Bercy pour le goûter, puis les enfants retournent chanter et danser avec Alice et Léa ! A 18h30, fin de la journée !

Les enfants apportent un pique nique pour le déjeuner, et nous nous occupons de la collation du goûter.

En tout, 10h de chant, 10h de danse et 10h de théâtre pour vous concocter un petit spectacle à la fin du stage, le vendredi à 18h ! Et tout ça dans la bonne humeur ! Belle alternative au centre de loisirs, ce stage de 5 jours permettra à vos enfants de découvrir les arts du spectacle, tout en s’amusant !

11 rue de la Nativité 11 rue de la Nativité 75012 Paris

