Stage de clown Villé, 23 avril 2022, Villé.

Stage de clown Villé

2022-04-23 – 2022-04-23

Villé Bas-Rhin Villé

EUR Découvrir l’outil fabuleux qu’est le clown, pour réveiller/révéler cette part enfouie en nous, pour vivre un temps de rencontre et de joie avec d’autres personnes. Le clown dont nous parlons est celui qui contribue à l’ouverture, qui amplifie nos richesses, celui qui nous incite à une meilleure écoute, et à nous risquer toujours davantage. Résolument, le clown vit au présent, s’empare immédiatement de tout. Avoir peur, ne pas savoir, être perdu, ou embarrassé sont des opportunités rêvées : il « joue avec » et son état lui permet de rebondir, d’amplifier son imagination, de tout transformer. Plus qu’un personnage, il est un processus. Le nez du clown, ce troisième œil, lui permet de voir et de sentir d’une autre manière. Le clown c’est aussi vivre simplement, intensément l’instant présent et le partager avec les autres. Ce n’est pas son histoire ou son origine qui sont importantes, mais la rencontre et c’est ce qui le fait vivre et se réjouir !

14 heures pour entrer dans un temps différent et ludique, un temps de relâchement, où le rire (ou les pleurs…) permet une réelle ouverture.

Découvrir l’outil fabuleux qu’est le clown, pour réveiller/révéler cette part enfouie en nous, pour vivre un temps de rencontre et de joie avec d’autres personnes. Le clown dont nous parlons est celui qui contribue à l’ouverture, qui amplifie nos richesses, celui qui nous incite à une meilleure écoute, et à nous risquer toujours davantage. Résolument, le clown vit au présent, s’empare immédiatement de tout. Avoir peur, ne pas savoir, être perdu, ou embarrassé sont des opportunités rêvées : il « joue avec » et son état lui permet de rebondir, d’amplifier son imagination, de tout transformer. Plus qu’un personnage, il est un processus. Le nez du clown, ce troisième œil, lui permet de voir et de sentir d’une autre manière. Le clown c’est aussi vivre simplement, intensément l’instant présent et le partager avec les autres. Ce n’est pas son histoire ou son origine qui sont importantes, mais la rencontre et c’est ce qui le fait vivre et se réjouir !

14 heures pour entrer dans un temps différent et ludique, un temps de relâchement, où le rire (ou les pleurs…) permet une réelle ouverture.

Villé

dernière mise à jour : 2022-04-09 par