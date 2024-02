Stage de Clown (théâtre) Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, samedi 2 mars 2024.

Stage de Clown (théâtre) Oubliez le cliché du clown avec ses grosses chaussures et son nez rouge. Le clown moderne est subtil et multiple. 2 mars et 6 avril Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Tarifs : adhérent 75€ / non adhérent 90€ (Sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Oubliez le cliché du clown avec ses grosses chaussures et son nez rouge. Le clown moderne est subtil et multiple. Avant d’être un personnage, le clown est un état de jeu émotionnel dans un corps. Un réceptacle à émotions, une enveloppe corporelle en attente d’être incarnée. Il se déforme, se transforme et se reforme. Ce stage vise à apprendre à lâcher prise, penser avec son corps et faire confiance à son intuition, développer sa spontanéité, explorer son processus créatif et oser parler en public. Pensez à prendre votre déjeuner.

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

théâtre lâcher prise