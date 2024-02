Stage de clown MJC Morlaix Morlaix, dimanche 10 mars 2024.

Stage de clown MJC Morlaix Morlaix Finistère

Programme

Nous mettrons en place les conditions nécessaires à l’émergence du clown à l’aide de différents exercices échauffement physique, chœur, conflits (internes/externes), empathie, états clownesques, improvisations…

Parfois il s’agira de se débarrasser de nos oripeaux qui le cache, parfois il s’agira de le laisser surgir. Dans tous les cas, nous nous autoriserons à nous laisser surprendre par ce qui jaillira un clown unique à la fois complètement nous et complètement autre.

Objectifs

– Accueillir son clown

– Explorer et développer sa créativité

– S’initier à l’écriture clownesque (conscience espace scénique, rapport au public/4ème mur, écoute, rythme, voix, corps dessiné)

– Acquérir les outils pour travailler en autonomie

Public

Stages ouverts à toutes personnes de plus de 16 ans ayant ou non une expérience artistique.

Effectif

12 personnes maximum (8 minimum)

L’intervenante

Maïlys Ripart, comédienne, clown, pédagogue.

S’est formée au théâtre au conservatoire du 6ème à Paris avec Bernadette le Saché, au théâtre en vers avec Valerie Bezançon et à la technique respiratoire avec Catherine Rétoré.

A travaillé le clown avec Hervé Langlois de la Royal’clown Company, Hélène Cinque à la Cartoucherie et Fred Blin au Centre National des Arts du Cirque.

A joué dans le duo de clowns pour la rue Maxwell et Joséphine, leçon de ski acrobatique , dans le cabaret clownesque vous avez suivi un régime spécial pour être comme ça ? , a écrit et joué le seule en scène Le moment . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix 29600 Finistère Bretagne cirquealeon@gmail.com

