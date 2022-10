Stage de clown, « Klun » Fajoles, 8 décembre 2022, Fajoles.

Stage de clown, « Klun »

155 route des Prades L’Oasis des Capucines Fajoles Lot L’Oasis des Capucines 155 route des Prades

2022-12-08 – 2022-12-11

L’Oasis des Capucines 155 route des Prades

Fajoles

Lot

Fajoles

Tarif : Accompagnement : prix libre et conscient + Hébergement : en gîte

Repas : gestion collective

Ouvert à tous-tes sans prérequis

Alix propose une approche sans le nez rouge du clown. Elle propose de partir de son vécu, ses émotions et de laisser s’exprimer notre clown qui est multiples et changeant. Elle amène aussi la possibilité d’être drôle mais pas que ça. Le clown peut aussi faire pleurer , rêver, poser des questions, ou n’avoir rien à dire …. C’est pour ça qu’elle nomme ses stages « klun » et pas clown.

Quelques mots sur le Klun et comment Alix anime ces stages :

Le klǔn, c’est exister dans le monde de façon pure et directe, inspirée et authentique, dépourvue de but, de barrière ou d’injonction sociale. C’est jouir de son intérieur porté vers l’extérieur, s’éveiller au présent et rendre grâce à toutes les facettes de soi-même, sans jugement de valeur. C’est goûter ensemble à la joie d’être libre, étrange et singulier, par l’imaginaire qui nous traverse, l’expression spontanée de nos corps, voix, visions, émotions et sensations.

Madison Oren by unsplash

L’Oasis des Capucines 155 route des Prades Fajoles

dernière mise à jour : 2022-10-12 par