Stage de claquettes pour adultes débutants au centre Paris Anim’ Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’Évènement: île de France

Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Stage de claquettes pour adultes débutants au centre Paris Anim’ Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE, 24 avril 2023, Paris 6EME ARRONDISSEMENT. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. payant 2€40/ heure pour les 18/26 ans Tarif en fonction de votre quotient familial au delà de 26 ans. 10€ de Frais annexes pour ce stage. Envie de tester les claquettes ? Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous donne rendez vous pour un stage de claquettes pour adultes débutants du 24 au 28 avril. Stage de Claquettes pour débutants ayant lieu au centre Paris Anim’ Richard Wright du lundi 24 au vendredi 28 avril de 18h à 20h. Encadré par l’association Tap Dance Paris. Les chaussures sont fournies. N’oubliez pas de donner votre pointure lors de votre inscription. Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

internet domaine public

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris 6EME ARRONDISSEMENT Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Adresse 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France Ville Paris 6EME ARRONDISSEMENT Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris 6eme arrondissement/

Stage de claquettes pour adultes débutants au centre Paris Anim’ Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 2023-04-24 was last modified: by Stage de claquettes pour adultes débutants au centre Paris Anim’ Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Paris 6EME ARRONDISSEMENT Paris