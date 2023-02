Stage de cirque sous chapiteau Saint-Thois Saint-Thois Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Thois

Stage de cirque sous chapiteau, 13 février 2023, Saint-Thois
Rue du Stade Saint-Thois Finistere

2023-02-13 – 2023-02-17

Du 13 au 17 février

Du 20 au 24 février 5/8 ans : 9h30 – 10h30

9/14 ans : 10h45 – 12h15

Ados / adultes : 19h – 20h30 (10 € la séance) 60€ la semaine contentpourpeu@gmail.com +33 6 73 30 21 28 Saint-Thois

Lieu Saint-Thois
Adresse Rue du Stade Saint-Thois Finistere

Stage de cirque sous chapiteau 2023-02-13
Saint-Thois 13 février 2023 Rue du Stade Saint-Thois Finistere

Saint-Thois Saint-Thois Finistere