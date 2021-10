Cambremer Salle du Coteau Calvados, Cambremer Stage de cirque Salle du Coteau Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Salle du Coteau

L’ Association l’Être Enchanté organise un stage cirque pour fêter cette reprise des activités ! La Compagnie du gros nez rouge vous initiera à tous ses secrets circassiens (jongle, trapèze, funambulisme). Du 25 au 29 octobre, salle du Coteau à Cambremer. 70 euros la semaine pour les 3-13 ans (5 séances) et 45 euros pour les ado-adultes (3 séances : lundi, mercredi, jeudi). Cette semaine se clôturera par un spectacle le vendredi 29 octobre. L’ Association l’Être Enchanté organise un stage cirque pour fêter cette reprise des activités ! Salle du Coteau 14340 cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T20:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T20:00:00

