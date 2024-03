Stage de cirque Route de Rochechouart Saint-Mathieu, lundi 15 avril 2024.

Stage de cirque Route de Rochechouart Saint-Mathieu Haute-Vienne

C’est les vacances de pâques, vous avez entre 6 et 14 ans et vous rêver de faire votre cirque ? C’est possible.

Au programme de cette semaine :

– Les cours seront les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,

– Le midi les enfants peuvent apporter un pique nique et manger sur-place, ou vous rejoindre leurs parents à la maison,

– Les réservations peuvent se faire pour les 5 jours, à la journée, ou même à la demi-journée.

Nous savons déjà que vous êtes curieux de (re)découvrir la jonglerie, les acrobaties, l’équilibre, et plus encore… 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Route de Rochechouart Gymnase

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stage de cirque Saint-Mathieu a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Ouest Limousin