Prayssac Lot 20 EUR 20 Rendez-vous le samedi 19 février 2022 De 10h à 12h : stage pour les 3-4 ans. Découvrez la circo motricité pour les tout petit. Acrobaties, jongleries, objets d’équilibre seront au rdv. 20 € la matinée. De 14h à 16h30 : stage axée sur les acrobaties au sol et les objets d’équilibre divers. Venez découvrir, vous initié dans cette discipline artistique et sportive. 20€ le stage Eveillez et initiez vos jeunes enfants aux arts du cirque avec Un Brin de Cirque La présence d’un parent est exigée https://unbrindecirque.jimdofree.com/contact/ unbrindecirque@hotmail.fr +33 6 37 13 71 26 Rendez-vous le samedi 19 février 2022 De 10h à 12h : stage pour les 3-4 ans. Découvrez la circo motricité pour les tout petit. Acrobaties, jongleries, objets d’équilibre seront au rdv. 20 € la matinée. De 14h à 16h30 : stage axée sur les acrobaties au sol et les objets d’équilibre divers. Venez découvrir, vous initié dans cette discipline artistique et sportive. 20€ le stage ©unbrindecirque

