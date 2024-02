Stage de cirque pour enfants de 5 à 10 ans Garage Cirque Sainte-Anne-d’Auray, lundi 26 février 2024.

Stage de cirque pour enfants de 5 à 10 ans Garage Cirque Sainte-Anne-d’Auray 26 – 29 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-26 10:30

Fin : 2024-02-29 12:00

Stage découverte initiation arts du cirque 26 – 29 février 1

Découverte initiation Arts du Cirque

Les matins de 10h00 à 12h00

Acrobaties, équilibres sur objets, jonglerie, magie, jeu d’acteur

Petit groupe de 12 enfants maxi

Un super prof:)

Garage Cirque 67 Rue du Général de Gaulle 56400 Sainte Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan