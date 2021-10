Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Stage de cirque- Jeune public Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Stage de cirque- Jeune public Pouldreuzic, 25 octobre 2021, Pouldreuzic. Stage de cirque- Jeune public 2021-10-25 10:45:00 – 2021-10-29 12:15:00 Salle de Sports Près du collège

Dans le cadre du Festival de cirque SPOK Animateur : Association NAPHTALINE Descriptif : Initiation au travail de la boule, de la bobine, du fil, de l'acrobatie … Public : enfants de 6 à 12 ans Nombre de places : 10 contact@dihun.fr +33 2 98 87 68 41 http://www.dihun.fr/stages/stage-cirque-6-12-ans-a-pouldreuzic/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Salle de Sports Près du collège Ville Pouldreuzic lieuville 47.95499#-4.36068