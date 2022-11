Stage de cirque Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrnes

Stage de cirque Gavarnie-Gèdre, 21 décembre 2022, Gavarnie-Gèdre. Stage de cirque

GEDRE Salle des fêtes ou préau de l’école Village Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Salle des fêtes ou préau de l’école GEDRE

2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 17:00:00

Salle des fêtes ou préau de l’école GEDRE

Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrnes 20 20 EUR Renseignements et inscriptions par mail. Avec David BADIA. Ouvert à tous ! assocrayons@gmail.com Salle des fêtes ou préau de l’école GEDRE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Village Adresse Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Salle des fêtes ou préau de l'école GEDRE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville Salle des fêtes ou préau de l'école GEDRE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrnes

Gavarnie-Gèdre Village Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavarnie-gedre/

Stage de cirque Gavarnie-Gèdre 2022-12-21 was last modified: by Stage de cirque Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Village 21 décembre 2022 Gavarnie-Gèdre GEDRE Salle des fêtes ou préau de l'école Village Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes