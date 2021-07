Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique STAGE DE CIRQUE ET MAGIE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

STAGE DE CIRQUE ET MAGIE Le Pouliguen, 9 août 2021, Le Pouliguen. STAGE DE CIRQUE ET MAGIE 2021-08-09 – 2021-08-13

Le Pouliguen Loire-Atlantique L’association Farandole organise un stage de cirque et de magie pour les enfants de 4 à 16 ans

9h-12h: Cirque

