Loire-Atlantique

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Salle de la Duchesse Anne

L’école de musique Farandole organise un stage de cirque de 10h à 12h et de magie de 14 à 16h à la salle Ravache. Inscriptions par SMS au 06 87 56 67 03

L'école de musique Farandole organise un stage de cirque de 10h à 12h et de magie de 14 à 16h à la salle Ravache. Inscriptions par SMS au 06 87 56 67 03 Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:00:00

