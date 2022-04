Stage de cirque et danse Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Stage de cirque et danse Loctudy, 11 avril 2022, Loctudy. Stage de cirque et danse Hent Poul Gleutvian – Kerandouret Ecole Jules Ferry Loctudy

2022-04-11 – 2022-04-13 Hent Poul Gleutvian – Kerandouret Ecole Jules Ferry

Loctudy Finistère Stage dirigé par Charlotte Gouzien et Mélina Hernandez.

A partir de 10 ans. Possibilité d’amener son pique-nique pour le repas du midi. Stage dirigé par Charlotte Gouzien et Mélina Hernandez.

A partir de 10 ans. Possibilité d’amener son pique-nique pour le repas du midi. Hent Poul Gleutvian – Kerandouret Ecole Jules Ferry Loctudy

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Hent Poul Gleutvian - Kerandouret Ecole Jules Ferry Ville Loctudy lieuville Hent Poul Gleutvian - Kerandouret Ecole Jules Ferry Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Stage de cirque et danse Loctudy 2022-04-11 was last modified: by Stage de cirque et danse Loctudy Loctudy 11 avril 2022 finistère Loctudy

Loctudy Finistère