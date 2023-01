Stage de cirque Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura EUR 5 12 Stage de cirque pour tous âges et tous niveaux.

Il sera possible de jongler, faire de l’acrobatie, voltiger sur les aériens ou encore défier son équilibre sur les objets d’équilibres.

Les horaires sont différents selon les âges.

N’hésitez pas à vous renseigner par mail ou par téléphone si besoin. latribuduquoi@gmail.com Dole

