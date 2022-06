Stage de cirque découverte – 6/9 ans Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Stage de cirque découverte – 6/9 ans

Jardin des Glénan Rue Guy Moquet Plobannalec-Lesconil

2022-07-11 10:45:00 – 2022-07-29 12:15:00

Finistère Ce stage vous est proposé par l’école de cirque Naphtaline, aussi bien pour découvrir l’activité que pour les pratiquants qui souhaitent également en faire pendant leurs vacances.

Au programme : acrobatie, trampoline, jonglerie etc.

