STAGE DE CIRQUE : DE LA PISTE À LA SCÈNE – UNE IDENTITÉ Montpellier, 19 mars 2022, Montpellier.

STAGE DE CIRQUE : DE LA PISTE À LA SCÈNE – UNE IDENTITÉ Montpellier

2022-03-19 – 2022-03-19

Montpellier Hérault

Découvrir le cirque contemporain comme un outil d’expression artistique, où chacun trouve sa place et peut s’exprimer à sa façon. Nous ne chercherons pas l’exploit mais le plaisir d’entrevoir un univers où chacun peut être créatif.

Animés par des artistes professionnels sont proposés aux amateurs et font écho aux oeuvres présentées sur nos plateaux durant la saison. Chaque stage est unique et aborde une discipline différente.

Une aventure humaine et artistique le temps d’une journée, pour le plaisir, le partage et pour se découvrir !

Les participants pourront, à travers des jeux et exercices collectifs puis individuels, expérimenter de nombreuses sensations et vivre des temps de recherche créative.

Avec les professionnels de l’Ecole de Cirque Balthazar

Stage de cirque : de la piste à la scène – Une identité

Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (5h)

En pratique :

Ces stages sont ouverts à tous les publics à partir de 16 ans et s’adressent à un public amateur débutant de préférence.

Le nombre de places est limité à 10 personnes.

5h – Pique-nique tiré du sac / 20€ par personne, 16€ pour les abonnés du domaine d’O

Inscriptions :

Par internet sur www.domainedo.fr

Au guichet : 178 rue de la Cariérasse les mardis et jeudis de 14h à 18h.

Assistance téléphonique : au 0 800 200 165 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Informations auprès d’Aurélien Arnaud, relations publiques : aarnaud@domainedo.fr // 04 48 79 89 73

Et si on montait sur scène ?

+33 800 20 01 65

Découvrir le cirque contemporain comme un outil d’expression artistique, où chacun trouve sa place et peut s’exprimer à sa façon. Nous ne chercherons pas l’exploit mais le plaisir d’entrevoir un univers où chacun peut être créatif.

Animés par des artistes professionnels sont proposés aux amateurs et font écho aux oeuvres présentées sur nos plateaux durant la saison. Chaque stage est unique et aborde une discipline différente.

Une aventure humaine et artistique le temps d’une journée, pour le plaisir, le partage et pour se découvrir !

Les participants pourront, à travers des jeux et exercices collectifs puis individuels, expérimenter de nombreuses sensations et vivre des temps de recherche créative.

Avec les professionnels de l’Ecole de Cirque Balthazar

Stage de cirque : de la piste à la scène – Une identité

Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (5h)

En pratique :

Ces stages sont ouverts à tous les publics à partir de 16 ans et s’adressent à un public amateur débutant de préférence.

Le nombre de places est limité à 10 personnes.

5h – Pique-nique tiré du sac / 20€ par personne, 16€ pour les abonnés du domaine d’O

Inscriptions :

Par internet sur www.domainedo.fr

Au guichet : 178 rue de la Cariérasse les mardis et jeudis de 14h à 18h.

Assistance téléphonique : au 0 800 200 165 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Informations auprès d’Aurélien Arnaud, relations publiques : aarnaud@domainedo.fr // 04 48 79 89 73

Balthazar

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-06 par