Stage de Cirque Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Stage de Cirque Capbreton, 19 avril 2022, Capbreton. Stage de Cirque Rue du Stade – Parce des Sports Ecole de cirque Galaprini Capbreton

2022-04-19 09:45:00 – 2022-04-22 11:00:00 Rue du Stade – Parce des Sports Ecole de cirque Galaprini

Capbreton Landes 40 EUR Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Galaprini

Rue du Stade – Parce des Sports Ecole de cirque Galaprini Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Rue du Stade - Parce des Sports Ecole de cirque Galaprini Ville Capbreton lieuville Rue du Stade - Parce des Sports Ecole de cirque Galaprini Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Stage de Cirque Capbreton 2022-04-19 was last modified: by Stage de Cirque Capbreton Capbreton 19 avril 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes