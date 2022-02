Stage de cirque Auxerre, 14 février 2022, Auxerre.

Stage de cirque Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2022-02-14 – 2022-02-18 Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre

EUR 25 25 Appréhender l’espace, le corps, les objets qui nous entourent, les équilibres, les rythmes, ou les lois de la physique : c’est tout cela et bien plus encore, le cirque ! Encadrés par Luc Thomas de la Compagnie Manie, ces ateliers offrent une expérience dans différentes disciplines des arts du cirque. Nous allons partir à la découverte des différents agrès (objets d’équilibre et de jonglerie) avec pratique et apprentissage des consignes de sécurité. Nous développerons un esprit de groupe, de cohésion, d’écoute, de confiance en soi, de créativité, d’émotions… Savez-vous d’ailleurs combien de disciplines compte le cirque ? Et est-ce qu’il existe un seul type de cirque ? Vous le découvrirez pendant ces moments d’échanges et de création. À la fin des ateliers, les participants auront créé un enchaînement, mettant en pratique une des disciplines circassiennes apprise pendant la semaine.

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/stage-de-cirque

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

