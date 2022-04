Stage de Cirque Aérien à partir de 8 ans Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 16:30:00 16:30:00

Prayssac Lot 30 EUR 30 Ce stage est destiné pour les enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire. Journée axée sur l’aérien, tissu, trapèze et corde. Ainsi que d’autres disciplines circassiennes.

Prévoir tenue souple, pique-nique et goûter. unbrindecirque@hotmail.fr +33 6 37 13 71 26 Ce stage est destiné pour les enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire. Pixabay

