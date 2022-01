Stage de cirque ados Sibiril Sibiril Catégories d’évènement: Finistère

Stage de cirque ados Sibiril, 7 février 2022, Sibiril. Stage de cirque ados Salle Atlantide 206 Rue des Lavoirs Sibiril

2022-02-07 17:00:00 – 2022-02-11 20:00:00 Salle Atlantide 206 Rue des Lavoirs

Sibiril Finistère Sibiril Stage ados perfectionnement et création.

À partir de 13 ans. cirquealeon@gmail.com +33 6 73 47 92 64 Stage ados perfectionnement et création.

À partir de 13 ans. Salle Atlantide 206 Rue des Lavoirs Sibiril

