STAGE DE CIRQUE ADOS / ADULTES Clermont-l’Hérault, 1 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

STAGE DE CIRQUE ADOS / ADULTES Clermont-l’Hérault

2022-04-01 14:00:00 – 2022-04-01 17:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

17.5 EUR Le cirque est une pratique collective dans un esprit non compétitif. Ce stage, ouvert à tous les niveaux, est proposé par une aérienne et un jongleur, ce qui n’empêche pas la découverte des autres disciplines, telles que l’acrobatie et l’équilibre sur objets.

Intervenants : Léa Kehls et Sébastian Schlotzhauer (Collectif la Petite Passoire)

17,50 € le vendredi / 21 € le samedi / prévoir chaussons, eau et goûter

+33 7 49 73 01 00

Clermont-l’Hérault

