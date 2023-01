Stage de cirque à L’Embouchure Baule Baule OT TERRES DU VAL DE LOIRE Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret Baule 65 80 EUR Il est parfois difficile d’occuper nos bambins pendant les vacances scolaires, alors l’association L’Embouchure a pensé à vous : inscrivez vos enfants de 4 à 11 ans à un stage d’initiation aux arts du cirque ! Du 13 au 17 février. Manipulation d’objets, équilibre sur objets, acrobaties, aériens… Sous le chapiteau de l’association.

Inscriptions par mail avec : nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone. Pour les 4 à 6 ans le stage se déroulera le matin, pour les plus grands jusqu’à 11 ans il se tiendra les après-midis. Initiation au cirque ! atoutcirque@lembouchure.org L’embouchure

