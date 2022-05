STAGE DE CIRQUE 8-13 ANS VACANCES D’ÉTÉ

STAGE DE CIRQUE 8-13 ANS VACANCES D’ÉTÉ, 25 juillet 2022, . STAGE DE CIRQUE 8-13 ANS VACANCES D’ÉTÉ

2022-07-25 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00 EUR 45 Initiation ludique aux différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et expression du potentiel créatif de chaque enfant. Mini présentation aux familles en fin de stage. Initiation ludique aux différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et expression du potentiel créatif de chaque enfant. Mini présentation aux familles en fin de stage. Initiation ludique aux différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et expression du potentiel créatif de chaque enfant. Mini présentation aux familles en fin de stage. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville