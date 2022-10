Stage de Cirque 6/14 ans

2022-11-02 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-04 16:30:00 16:30:00 EUR 48 66 Stage de cirque pour les enfants de 6 à 14 ans, pas de niveau requis.

ils vont pouvoir s’essayer à l’équilibre sur objets avec le fil et la boule, les aériens avec trapèze et tissu, l’acrobatie, le jonglage et aussi les pyramides et portés. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

