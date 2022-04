Stage de cirque 3/5 ans Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Stage de cirque 3/5 ans Bourg-de-Péage, 25 avril 2022, Bourg-de-Péage. Stage de cirque 3/5 ans Rue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage

2022-04-25 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-29 18:00:00 18:00:00 Rue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin

Bourg-de-Péage Drôme EUR 10 40 Découvrir ou redécouvrir le cirque, développer sa motricité tout en s’amusant et partageant un moment agréable en petit groupe. coyotes.productions@gmail.com +33 7 83 69 87 41 Rue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Rue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin Ville Bourg-de-Péage lieuville Rue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage Departement Drôme

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage/

Stage de cirque 3/5 ans Bourg-de-Péage 2022-04-25 was last modified: by Stage de cirque 3/5 ans Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 25 avril 2022 Bourg-de-Péage Drôme

Bourg-de-Péage Drôme