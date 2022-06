Stage de Cirque

Stage de Cirque, 12 juillet 2022, . Stage de Cirque



2022-07-12 – 2022-07-12 75 EUR Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Découverte ou renforcement des arts du cirque : Acrobaties, trampoline, trapèze, tissu aérien, équilibre, jonglerie, diabolo, etc… Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville